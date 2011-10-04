У Харкові заарештовано групу викрадачів автомобілів

Харків. 4 жовтня. УНІАН. У Харкові правоохоронці ліквідували злочинну групу, яка викрадала автомобілі.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Харківській області.

До складу злочинної групи входили троє раніше засуджених харків’ян. За чотири місяці вони викрали 11 автомобілів. З них зловмисники знімали акумулятори, магнітофони, колонки, а самі машини розбирали на запчастини.

Щодо викрадачів автомобілів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Усі члени групи заарештовані, ведеться слідство, готуються матеріали для передачі до суду.