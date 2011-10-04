Мера кримського селища ув’язнили на п'ять років за хабар

Сімферополь. 4 жовтня. УНІАН. Міський суд Феодосії наприкінці минулого тижня засудив мера селища Орджонікідзе Максима Дубініна до 5 років ув`язнення з позбавленням права обіймати посади з організаційно-розпорядливими функціями на два роки.

Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури Криму.

Заступник мера і депутат селищної ради Орджонікідзе засуджені до п`яти років позбавлення волі із звільненням від покарання з випробувальним терміном три роки.

«Суд визнав достатніми зібрані прокуратурою докази вини у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України», - зазначається у прес-релізі.

Мера, віце-мера і депутата було затримано в лютому. Вони одержали у цілому 50 тис. грн. хабара за продовження договору оренди нежилих приміщень у селищі, а всього вимагали 100 тис. грн.

24-річний М.Дубінін, за даними ЗМІ, - наймолодший мер у Криму. Він переміг на виборах восени 2010 року за підтримки КПУ.