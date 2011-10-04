Міліція Львівщини розшукує грабіжника. Фото
14:50, 04 жовтня 2011Кримінал
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За викрадення автотранспорту
Львів. 4 жовтня. УНІАН. Міліція Львівської області звертається до громадян із проханням допомогти у розшуку зловмисника, причетного до скоєння розбійних нападів та незаконних заволодінь автотранспортом.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Особа розшукуваного:
Розлуцький Тарас Ярославович, 07.05.1978 р.н., уродженець м. Новий Розділ Львівської області
Прохання до всіх, хто володіє будь якою інформацією про розшукуваного, повідомити до міліції за телефонами: 050-545-8564, 067-506-4121, або «102»
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