В Одесі ліквідовано Інтернет-порностудію

Одеса. 4 жовтня. УНІАН. Співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Одеській області ліквідовували в обласному центрі Інтернет-порностудію, в якій було зайнято 20 дівчат у віці від 18 до 25 років.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС, затримано 31-річну власницю студії, що займала приміщення загальною площею 234 кв.м.

Кожна з «моделей» одержувала щомісячно в середньому по 500 доларів.

При обшуку вилучено монітори, веб-камери, системні блоки, сервер, кредитні картки і договір на підключення до Інтернету.

Слідчим відділом Приморського РВВС Одеси порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.