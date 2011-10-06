МНС продовжує оптимізацію своєї структури

Київ. 6 жовтня. УНІАН. Міністерство надзвичайних ситуацій України продовжує оптимізацію своєї структури відповідно до адміністративної реформи, затвердженої указом Президента Віктором ЯНУКОВИЧЕМ в грудні 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС.

Зокрема, згідно із наказом міністра Віктора БАЛОГИ, підрозділи пошуку і рятування туристів, що розташовані у Криму, Закарпатській, Івано-Франківській і Львівській областях, реформуються шляхом приєднання до аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення територіальних управлінь МНС в АРК і зазначених областей.

Міністерством вживаються усі можливі заходи щодо збереження та зміцнення потенціалу цих підрозділів. Централізація управління усіма рятувальними підрозділами дасть можливість значно покращити їхню матеріально-технічну базу та підвищити можливості реагування на надзвичайні ситуації.

При цьому фінансування гірських пошуково-рятувальних підрозділів порівняно із минулим роком збільшено на 10%. Заробітна плата рятувальників під час реформування не зменшувалась.

Проте, як повідомили у МНС, ”трапляються випадки, коли колишнє керівництво зазначених підрозділів, діяльність яких виводиться з тіні, намагається протистояти реформуванню”. ”Зокрема така ситуація спостерігається у Криму”, - зазначили у прес-службі МНС.

У зв’язку зі звільненням частини співробітників в аварійно-рятувальному загоні Криму оголошено вакансії. ”Ряди рятувальників поповнять гідні люди, які пройдуть курс навчання з порятунку туристів у гірничо-лісовій місцевості Криму”, - вважають у МНС.

На думку директора директора Департаменту управління рятувальними силами МНС Григорія МАРЧЕНКА, частина рятувальників звільнилася через корпоративну солідарність і через певний час повернеться на роботу.

”До цієї розмови можна повернутися через місяць. Є люди, які у даній ситуації мають свої інтереси, які пов`язані з туристичним бізнесом. Але частина працівників в індивідуальних розмовах кажуть, що згодом повернуться. Тут спрацювала корпоративна солідарність. Але це явище тимчасове. Оскільки об`єктивних причин для звільнень на сьогодні немає. Посади не скорочені, грошове утримання не зменшилось. Я глибоко переконаний, що більше половини рятувальників повернуться на свої місця”, - сказав Г.МАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2009 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади.

Зокрема, у процесі ліквідації і реорганізації Кабміну доручено забезпечити скорочення чисельності державних службовців не менше ніж на 30%, і вжити заходів зі скорочення штатної чисельності працівників секретаріату Кабміну не менше ніж на 50%.

Замість 112 органів центральної виконавчої влади створено 63. З них 16 міністерств, 28 служб, 12 агентств і 7 інспекцій.

Кількість членів Кабінету міністрів Президент скоротив з 26 до 17 осіб.