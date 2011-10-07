Трактор на смерть роздавив хлопця
11:09, 07 жовтня 2011Кримінал
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Інцидент на Житомирщині
Житомир. 7 жовтня. УНІАН. Вчора о 5.00 у Червоноармійському районі Житомирської області водій трактора наїхав на 19-річного хлопця, який перебував у нетверезому стані.
Хлопець від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди, повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ у Житомирській області.
За цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.
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