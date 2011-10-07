Трактор на смерть роздавив хлопця

Житомир. 7 жовтня. УНІАН. Вчора о 5.00 у Червоноармійському районі Житомирської області водій трактора наїхав на 19-річного хлопця, який перебував у нетверезому стані.

Хлопець від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди, повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ у Житомирській області.

За цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.