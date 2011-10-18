На Одещині СБУ затримала на хабарі податківця

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Служба безпеки України викрила та припинила протиправну діяльність працівника керівної ланки одного з районних підрозділів Державної податкової інспекції Одеської області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, у серпні ц.р. 44-річна чиновниця вимагала у одного із місцевих підприємців хабар за безперешкодне здійснення ним до кінця 2011 року підприємницької діяльності.

Співробітники СБУ затримали хабарницю у її службовому кабінеті під час одержання нею 1450 гривень та 70 доларів США.

За матеріалами СБ України органами прокуратури Одеської області стосовно працівника податкових органів порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

За скоєння такого злочину правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.