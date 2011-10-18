На збагачувальній фабриці загинула машиніст конвеєра

Луганськ. 18 жовтня. УНІАН. На центральній збагачувальній фабриці «Комендантська» державного підприємства «Ровенькиантрацит» (Луганська область) загинула машиніст конвеєра, 1970 року народження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Сьогодні о 7.20 тіло загиблої знайшла її колега біля приводного барабана стрічкового конвеєра. Найімовірніше, при зачистці гірської маси відвідний ролик приводного барабана захопив і потягнув машиніста за спецодяг, ударивши об стрічку конвеєра. Попередня причина смерті – перелом шийних хребців.

Створено комісію, яка спільно з органами профспілки з`ясовує причини і точні обставини трагедії.