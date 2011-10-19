Маніяк-романтик затягнув дівчину на дах будинку і зґвалтував

Запоріжжя. 19 жовтня. УНІАН. У Запоріжжі співробітники міліції затримали чергового підозрюваного в зґвалтуванні 15-річної дівчини.

«15 жовтня в Жовтневий РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення від викладача запорізького коледжу про те, що 15-річну студентку цього навчального закладу зґвалтував невідомий», - зазначено в повідомленні.

Міліціонери негайно прибули на місце, де стався злочин, і почали слідчі дії і відразу ж опитали потерпілу.

За словами дівчини, близько 08.30 вона зі свого гуртожитку їхала в обласну бібліотеку. Коли від зупинки громадського транспорту йшла пішки, до неї пристав незнайомий чоловік.

Схопивши неповнолітню дівчину ззаду, він пригрозив їй не кричати. Після цього разом зі своєю жертвою зайшов у під'їзд одного з будинків. Забравшись на дах будівлі, зловмисник зґвалтував її.

Дівчина намагалася вирватися і втекти, проте сили були не рівними - бандит кілька разів ударив нещасну по обличчю. Лише під вечір потерпіла зізналася дорослим про те, що з нею сталося вранці.

Співробітники сектору карного розшуку Жовтневого РВ насамперед здійснили поквартирний обхід будинку, де стався злочин. Оперативники встановили, що в одній з квартир відбувається ремонт.

Власники житла дали будівельникам ключі від під'їзду. Цим і скористався 30-річний ґвалтівник: деякий час з бригадою ремонтників він працював там у вихідні дні. У результаті злагоджених дій правоохоронці вже 16 жовтня підозрюваного затримали.

Відпиратися від зібраних доказів він не зміг, а тому зізнався у скоєнні злочину.

Відомо, що в 2003 році зловмисник вже був засуджений за скоєння розбійного нападу. Стосовно чоловіка порушено одразу дві кримінальні справи. Слідство у справі триває.

ТСН