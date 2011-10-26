З Національного музею у Львові зникли раритети

Львів. 26 жовтня. УНІАН. У Львові в Національному музеї ім. Андрея Шептицького з фондів відділу народного мистецтва зникло 157 одиниць української старожитності. Зокрема, 148 історичних художніх кахелів, які залежно від стану коштують від 100 до 500 доларів за штуку, – про це повідомив сьогодні генеральний директор Національного музею ім. Андрея Шептицького Ігор Кожан.

«У відділі народного мистецтва була передбачена планова звірка фондів. Після отримання наказу 3 жовтня заввідділу Євгенія Дзядик наступного дня заявила про нестачу чималої кількості одиниць зберігання. 17 жовтня під час звірки з’ясувалося, що бракує 148 художніх кахель 19 ст. – поч.20 ст., в основному гуцульських майстрів, зокрема, авторства Олекси Бахматюка. До того ж, зникли й інші дрібні предмети: свічники, дзбанки, баклажки, плесканки тощо», – повідомив Ігор Кожан.

Директор музею звернувся із заявами до правоохоронних органів: СБУ, МВС та Служби державної охорони. За його словами кримінальну справу ще не порушено, оскільки наразі триває слідство.

Матеріальну відповідальність за історичні пам’ятки, що зникли, несе зав відділенням народного мистецтва Євгенія Дзядик.

Додамо, що майже щороку з музейних фондів Львова та Львівщини зникають історичні предмети. Зокрема, торік була виявлена втрата 40 раритетів із фондів кирилчних шрифтів та стародруків того ж музею.

Гал-інфо

