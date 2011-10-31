У Рівному затримано чоловіка, якого розшукували в Росії

Рівне. 31 жовтня. УНІАН. У Рівному ДАІ затримала водія, який перебував у міжнародному розшуку за правопорушення на території Росії.

Про це УНІАН повідомив працівник відділу ДАІ у Рівненській області Ярослав Мельничук.

За його словами, на вулиці Дундича інспектори ДАІ сьогодні вночі зупинили автомобіль ВАЗ-2121, за кермом якого у стані алкогольного сп’яніння перебував уродженець Рівненької області Андрій Я. Після перевірки особи водія було встановлено, що його розшукують правоохоронці Росії за втягнення неповнолітніх у антигромадську діяльність.

Чоловіка доставлено до міліції. Проводиться розслідування.