Міліція не затримувала чорнобильців, які пікетували парламент
Ламаючи паркан один вивихнув руку
Київ. 1 листопада. УНІАН. Працівники міліції поки що не затримали нікого із чорнобильців, які сьогодні вранці вчинили протиправні дії, зламавши паркан біля будівлі Верховної Ради під час акції протесту, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві.
Як зазначили у столичному главку міліції, на місці події працюють групи документування.
Також правоохоронці перевіряють інформацію про те, що під час заворушень нібито отримав тілесні ушкодження працівник міліції.
Разом з тим, у міліцейському главку зауважили, що під час спроби зламати паркан одному з учасників акції стало зле, також він отримав вивих руки, в результаті чого йому знадобилася медична допомога.
Як наголосили у ВЗГ, міліція не застосовувала проти чорнобильців будь-яких спецзасобів індивідуального захисту.