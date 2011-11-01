У Тернополі обікрали офіс обласної організації ВО «Свобода»

Тернопіль. 1 листопада. УНІАН. У Тернополі обікрали офіс обласної організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода», який розташований у центрі міста на вул. Коперника.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної організації партії, з офісу викрадено оргтехніку та партійну документацію, зокрема облікові картки деяких членів організації та дані про депутатів місцевих рад від ВО «Свобода».

«Свобода» розцінює цей злочин у контексті системного політичного тиску, який останнім часом чинять на опозиційні сили. Вимагаємо від правоохоронних органів у найкоротший термін об’єктивно розслідувати напад на офіс Тернопільської «Свободи», – прокоментував ситуацію голова Тернопільської обласної організації ВО «Свобода», голова облради Олексій КАЙДА.

У відділі громадських зв’язків обласного управління міліції підтвердили факт проникнення невідомих у офіс ВО «Свобода». За даними правоохоронців, одразу після виклику на місце події виїхали слідчі, які зробили огляд місця крадіжки і зараз проводять слідчі дії. За фактом крадіжки уже порушено кримінальну справу.