У Луганську затримано іноземця-сутенера

Луганськ. 7 листопада. УНІАН. У Луганську в результаті реалізації оперативної інформації працівники міліції затримали за сутенерство 36-річного іноземця.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Попередньо встановлено, що затриманий на власному автомобілі намагався вивезти за кордон для надання послуг сексуального характеру трьох місцевих жительок, віком 20 та 21 років, усі без постійного місця роботи.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України.