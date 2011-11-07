За хабар у 100 тис. грн. затримано чиновника КМДА

Київ. 7 листопада. УНІАН. У столиці за хабар у 100 тис. грн. затримано службову особу Головного управління комунальної власності Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва.

Чиновника було викрито 4 листопада працівниками прокуратури Києва та співробітниками УБОЗ ГУ МВС України в Києві, йдеться у повідомленні.

Встановлено, що службова особа Головного управління комунальної власності Києва за посередництва громадянина України вимагала від посадової особи товариства та отримала хабара в сумі 100 тис. грн. за сприяння в приватизації об’єкту комунальної власності, поінформували в прес-службі.

За даним фактом прокуратурою Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вказаних осіб затримано. Досудове слідство у справі триває.