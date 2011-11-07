Суддя на Івано-Франківщині загинула від рук митника?

Івано-Франківськ. 7 листопада. УНІАН. Нагадаємо, 1 листопада цього року, приблизно о 15.год. 25 хв., на трасі Івано-Франківськ – Калуш, поблизу с. Вістова трапилася дорожньо-транспортна пригода.



Внаслідок зіткнення автомобіля «Сузукі Свіфт», за кермом якого перебувала суддя Апеляційного суду Івано-Франківської області та «Вольво» ХС-70, яким керував начальник одного із відділів митного оформлення Івано-Франківської митниці, суддя на місці пригоди – загинула.



Водія «Вольво», із закритою травмою грудної клітки та закритим переломом правого передпліччя, було доставлено до Калуської центральної районної лікарні. На місце автомобільної аварії виїжджали заступник прокурора області та слідчі обласної прокуратури.



За фактом недотримання правил безпеки дорожнього руху порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ст.286 ч.2 Кримінального кодексу України.

Слідство по справі триває.

Firtka.if.ua