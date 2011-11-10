Дерево вбило "лісоруба" на Прикарпатті

Івано-Франківськ. 10 листопада. УНІАН. Самовільна рубка дерев карається законом. А якщо правоохоронці не встигають зафіксувати порушення, то покарати здатна і сама природа.



Так, в селі Ільці Верховинського району, що на Івано-Франківщині виявлено тіло 49-річного місцевого жителя. Чоловік намагався самостійно спиляти дерево проди смерека. Проте падаючи, дерево вбило "лісоруба".

Firtka.if.ua