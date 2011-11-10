У Закарпатті через ДТП в довкілля потрапило 12 тонн бітумної емульсії

Ужгород. 10 листопада. УНІАН. У Воловецькому районі Закарпатської області на трасі «Київ-Чоп» сталося аварійне забруднення навколишнього природного середовища бітумною емульсією. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили у державній екологічній інспекції в Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, ввечері 9 листопада на автошляху державного значення «Київ-Чоп» сталася аварія вантажного автомобіля з цистерною марки МАЗ 64229, що транспортував бітумну емульсію.

В цистерні було 20 тонн бітумної емульсії.

Відправник бітумної емульсії, за даними екоінспекції, ПАТ “Південзахідшляхбуд”, Липовецька бітумна база м. Липовець Вінницької області. Отримувач – ВАТ «Ужгородське ШБУ-58», м. Ужгород.

Наразі, за інформацією держекоінспекції, причина аварії уточнюється фахівцями ДАІ в Закарпатській області.

У результаті аварії, за попередніми даними, в навколишнє середовище потрапило 12 тонн бітумної емульсії.

На місці аварії силами Управління МНС в Закарпатській області з метою недопущення забруднення небезпечними речовинами р. Абранка (притока річки Латориця) встановлено перехоплюючу споруду.

Також з метою оцінки ситуації, що склалася, вжиття відповідних заходів та проведення відборів проб поверхневих вод та ґрунтів на місце аварії виїхала оперативна група Державної екологічної інспекції в Закарпатській області. На місці аварії фахівцями інспекції для визначення ступеня забруднення навколишнього середовища відібрано проби поверхневих вод, у т. ч. з р. Абранка та р. Латориця, а також проведено відбір проб ґрунтів.

Загальна площа забруднення, за даними інспекції, уточнюється.

Довідка УНІАН. Згідно з Національними стандартами України «ДСТУ Б В.2.7-129:2006. Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови», бітумну емульсію використовують як в`яжучий та плівкоутворюючий матеріал при будівництві і ремонті автомобільних доріг, вулиць, мостів, шляхопроводів та інших інженерних споруд.

При приготуванні, транспортуванні та використанні емульсій необхідно дотримуватись вимог державних санітарних стандартів щодо недопущення забруднення ґрунтів і водоймищ.