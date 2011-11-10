На Хмельниччині побили начальника УДАІ

Хмельницький. 10 листопада. УНІАН. У райцентрі Стара Синява Хмельницької області проти двох молодиків віком 20 та 19 років, які побили начальника УДАІ, прокурором району порушена кримінальна справа за ч.2 ст.345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків) КК України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі облпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 листопада, по дорозі до смт Стара Синява на вимогу начальника відділення ДАІ Старосинявського району надати документи, підозрювані, котрі керуючи скутером у стані алкогольного сп’яніння створили аварійну ситуацію, почали завдавати майорові міліції тілесні ушкодження з погрозою фізичної розправи.

Внаслідок чого потерпілому спричинено закритий перелом ребер, черепно-мозкову травму, численні забої та садни.

Обох нападників затримано. Підозрювані виявилися з кримінальним минулим, старший - щойно вийшов з місць позбавлення волі.