Міліція затримала арештанта-втікача

Київ. 10 листопада. УНІАН. Працівники харківської міліції затримали слідчо-заарештованого Сергія Харченка, який 8 листопада скоїв втечу з-під варти під час транспортування з Харківського СІЗО до міста Валки.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, місцезнаходження втікача встановили працівники карного розшуку, які виявили зловмисника під час подвірного обходу в одному з покинутих будинків на території селища міського типу Ков’яги Валківського району, що розташоване за 19 кілометрів від місця скоєння втечі.

– Завдяки грамотно організованим пошуковим заходам, – розповів заступник начальника ГУМВС України в Харківській області полковник міліції Володимир Ковригін, – в яких взяли участь більше 500 працівників харківської міліції, зловмисник виявився загнаним в глухий кут. Він бачив літак, чув голосний гавкіт собак та зрозумів, що працівники міліції йдуть по сліду.

Зловмисник вирішив зачаїтися у напівзруйнованому помешканні, сподіваючись покинути його вночі. Але здійснити цей намір йому не вдалося.

Наразі Сергій Харченко затриманий та доставлений до Валківського РВ ГУМВС України в Харківській області, - інформує УЗГ.

У день скоєння втечі, 8 листопада, слідчим відділом Валківського РВ за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 393 (Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України. За скоєння цього злочину затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.