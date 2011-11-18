Ландік підключив тролів для "відбілювання" сина

Київ. 18 листопада. УНІАН. У четвер, день прийняття парламентом закону про вибори, нардеп від ПР Володимир Ландік мав необережність "засвітити" смс-переписку, щодо долі свого сина. Зі змісту листування зрозуміло: для оптимізації іміджу сина Романа, Ландік-старший вдається до допомоги політтехнологів і навіть "залучає" журналістів луганської телекомпанії до написання позитивних коментарів у новинах і текстах, присвячених процесу над Ландіком-молодшим.

Про це свідчать знімки LB.ua, зроблені вчора в ВР.

"Вообще путается в показаниях. Говорит, что РВ требовал от нее 50 тысяч и тогда он ее отпустит из ресторана. Это мне прислали сообщение", - повідомляє нардеп адресату, зафіксованому в телефонній книзі як "Політтехнолог Щукін Леонід".

Леонід Щукін - власник невеликої профільної контори, в широких колах практично невідомий, у вузьких - особливо теж.

Після відправки смс Ландік переключився на прочитання новин, присвячених процесу над сином. Це, в свою чергу, спровокувало наступне смс абоненту "Ірта Fax Надя Трофан": "Что-то не вижу вашей работы в комментах на сайтах. Все отдыхают или как?"

"Ірта Fax"-луганський інформаційний портал. " Мы все в суде ", - відповіла "Надя".

"Он еще лучше отмочил: заявил, что все это заказал лично Александр Ефремов", - поскаржився також нардеп "політтехнологу" на необачного сина.

"Пиз ... ц", - коротко відповів співрозмовник.

"По российскому следу высказался и Ефремов", - доповів ситуацію народний обранець.

"Как комментировать слова о Ефремове: подтверждать версию эту или опровергать", - запитав у Ландика абонент "помічник прес-секретаря".

"Думаю, надо спихнуть на Тарасика (на Главкоме интервью, что за этим уши Ефремова), а ему кто-то спИциально (орфографія збережена, - ред.) подсунул (с ведома спецслужбы соседней державы)".

Нагадаємо, Тарас Чорновіл висловлював припущення, що за кримінальною справою проти Ландіка стоїть Олександр Єфремов.

Сам Роман Ландік в організації репресій відносно нього також звинуватив народного депутата України, голову фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Пізніше батько Романа Володимир Ландік заявив, що слова його сина були продиктовані образою.

ТСН

