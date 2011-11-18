Багатодітна матір з Миколаївщини зв'язувала дітей і катувала окропом

Миколаїв. 18 листопада. УНІАН. Багатодітна мати з Миколаївщини тривалий час катувала власних дітей - їх у неї шестеро. Перевіряльники знайшли її трирічного сина зі зв'язаними руками та обпеченим обличчям.

Руки малюка так довго були перетиснуті, що дитині можуть відрізати пальці. Такою страшною ціною маленький страждалець врятував від материнських знущань п'ятьох своїх братиків і сестричок.

Цього разу з перевіркою працівники сільради прийшли поза планом. Занепокоїлись, бо сусіди розповіли, що напередодні мама із приятелями гучно щось святкувала. Зайшовши до хати, вжахнулися: трирічний Сашко стояв у кутку зі зв'язаними руками і з ранами на обличчі.

Руки були сині і опухлі - хлопчику можуть відрізати пальці. Він зізнався, що це мама зробила з ним таке. Нині хлопчик в реанімації. Руки так дового були перетиснуті, що Сашко навіть може втратити пальчики.

Крім того, лікарі діагностували численні забої та опіки обличчя. Старший брат розповів – опіки від гарячої каші, якою мама годувала сина.

"Він навіть плакати не міг. Таку біль дитина терпіла. Коли запитали дітей, коли він стоїть, діти сказали, що ще з учорашнього дня", - секретар Куцурубської сільради Оксана Поспелова.

Допомога знадобилася усім шістьом діткам. Наймолодшому всього півтора місяця. Хлопчик виснажений - важить усього 2.5 кілограми. 300 грамів з них він набрав уже в лікарні, за три останні дні.

"Всі дітки з затримкою фізичного, психічного, речового розвитку внаслідок такого виховання. Діти налякані. Перший день зовсім не розмовляли", - каже лікар–педіатр Вікторія Бережна.

Сусіди кажуть – жінці було не до дітей, бо пиячила. Жила ж їхнім коштом, на гроші від держави.

Ця мати лише позбавленням батьківських прав, вочевидь, не відбудеться. Проти неї можуть порушити кримінальну справу - їх світить до п'яти років в'язниці.

Дітей вже найближчим часом розселять по притулках. Сільський голова каже, що їхнім стражданням можна було покласти край раніше. Але комісія з органів опіки та прокуратура, куди він скаржився, підстав для вилучення дітей не знаходила. Про ймовірне покарання цих чиновників правоохоронці поки що мовчать.

ТСН

