Відеокамера зафіксувала кілера, який застрелив одеського бізнесмена

Одеса. 22 листопада. УНІАН. Відеокамера зафіксувала кілера, який застрелив 43-річного власника брокерської фірми в Одесі.

Про це повідомив сьогодні УНІАН керівник Відділу зв`язків з громадськістю УМВС України в області Володимир ШАБЛІЄНКО.

Зокрема, за його даними, відеокамерою, встановленою на будинку № 1 по вулиці Уютній, поряд з якою скоєно злочин, зафіксовано, що кілер застрелив бізнесмена одним пострілом з пістолета з глушником, після чого закрив задні дверці «Мерседесу» і швидко зник з місця злочину.

Водночас відтворити фоторобот найманого вбивці не вдалося – на відеокадрах камери спостереження нібито можна розгледіти лише фігуру кілера, оскільки злочин скоєно в темну пору доби, а саме о 20.30 20 листопада.

Як повідомляв УНІАН, вранці 21 листопаду в Одесі було виявлено застреленим у салоні свого «Мерседесу» главу брокерської фірми, яка працює у морському порту.

У міліції відзначають, що директора компанії вбито одним пострілом у скроню з пістолета системи Макарова, стріляну гільзу калібру 9 мм знайдено в салоні «Мерседесу S 550».

Також стало відомо, що загиблий бізнесмен мав відношення до однієї з фірм, які нібито намагалися монополізувати ринок послуг з митного оформлення вантажів у морському порту, і той факт, що вбивство скоєно прямо під офісом компанії, деякі джерела агентства схильні розцінювати як вказівку на показовий характер розстрілу бізнесмена.

Співробітники кримінального розшуку вживають заходи зі встановлення і затримання підозрюваних у скоєнні злочину, згідно з ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.