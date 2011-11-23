У Києві собака-пішохід спричинив ДТП за участю трьох іномарок

Київ. 23 листопада. УНІАН. У Києві, на проспекті Перемоги між станціями метро "Нивки" і "Святошин" сталася ДТП через дворнягу.

Пес пробіг половину шляху і зупинився біля відбійника. Але, мабуть, велика кількість автомобілів, а також сильний шум і світло фар так налякали собаку, що він, перебравшись під відбійником, помчав далі, до тротуару.

"Коли дворняга вибігла на середину проспекту, біля кромки дороги почали збиратися люди - було цікаво, що ж буде далі. Всі, відкривши роти і затамувавши подих, дивилися, як пес мчав назад, а поруч пролітали десятки машин. На жаль, дива не сталося. Пробігши кілька метрів від відбійника, собака потрапив під колеса білого "Лексуса", - розповів один з очевидців.

За кермом престижної іномарки була блондинка. Побачивши перед собою собаку, вона різко натиснула на гальма і вивернула кермо вліво - "Лексус" влетів у відбійник. А ззаду його протаранила "Тойота", в яку врізався "Нісан".

Наразі йде слідство. Швидше за все у ДТП винним визнають собаку.

Як відомо, увечері 10 листопада в Києві на перехресті Хрещатика й Прорізної, де працював регулювальник, сталося ДТП. Регулювальник здійняв жезл угору, що значило припинення руху для машин, які рухаються Хрещатиком, але Bentley проігнорував знак і на великій швидкості виїхав на перехрестя.

Машину розвернуло, вона збила регулювальника й виїхала на зустрічну смугу. Дев'ять потерпілих машин оцінюють загалом у 450 тис. дол.

За інформацією міліції, за кермом "Бентлі" був водій Володимир Москалюк. Він зараз перебуває в лікарні із забиттями та струсом мозку, і говорити, кого він возив, відмовляється.

ТСН