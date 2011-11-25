У Донецьку оперативно затримали нападників на журналістку

Донецьк. 25 листопада. УНІАН. У Донецьку грабіжників, які вирвали сумку з рук журналістки, міліція затримала наступного дня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськвідділу міліції.

У повідомленні відзначили, що днями близько 21.30 у 39-річної донецької журналістки двоє невідомих вирвали сумку. Жінка проживає в багатоповерховому будинку в центральній частині міста. У момент скоєння злочину вона якраз увійшла до свого двору, де на неї налетіли двоє хлопців, вихопили сумку і втекли.

Потерпіла зателефонувала до міліції, адже разом із сумочкою зникли цінні речі та всі її документи, зокрема, посвідчення помічника народного депутата і два посвідчення представника ЗМІ – телеканалу й інтернет-видання.

Співробітники карного розшуку Київського райвідділу міліції оперативно відреагували на сигнал, і вже наступного дня обох зловмисників було затримано, і вони надавали свідчення.

Як з`ясували правоохоронці, один із хлопців – 25-річний житель м. Авдіївки був раніше судимий за грабіж, його ровесник теж вирішив стати на кримінальну дорогу. Разом вони приїхали до Донецька «на промисел», ходили містом, шукали «жертву», поки не виникла така нагода, розповіли у прес-службі.

Сьогодні затримані підозрюються у скоєнні інших аналогічних злочинів на території міста. Проводиться перевірка.

Стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за ч.2., ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, здійснений за попередньою змовою групою осіб». Підозрюваним загрожує до 6 років позбавлення волі.