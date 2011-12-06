Львівські оперативники вилучили фальсифікований алкоголь та цигарки

Київ. 6 грудня. УНІАН. Оперативники Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю Львівщини знешкодили канал збуту фальсифікованого алкоголю та цигарок на території області.

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, правоохоронці вилучили близько двох тисяч пляшок «паленої» горілки та майже п'ятнадцять тисяч пачок цигарок із підробленими акцизними марками.

За словами заступника керівника відділу УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області Михайла Теслі, підакцизні товари було виявлено у господарстві мешканця одного із сіл Яворівського району, всього за кілька кілометрів до україно - польського кордону.

Ящики з „липовою” горілкою чоловік зберігав у підсобному приміщенні, а цигарки – у гаражі. Окрім того, міліціонери вилучили ще п’ять з половиною тисяч пачок цигарок виробництва Республіки Білорусь.

Правоохоронці встановили, що вказану продукцію ділок продавав просто у себе вдома.

Взірці вилучених тютюнових виробів скерували на дослідження.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 204 Кримінального кодексу України («Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів») та за ст.216 КК України («Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок»).