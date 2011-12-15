Киянина вбили через фото його машини в соціальній мережі

Київ. 15 грудня. УНІАН. Працівники Подільського управління міліції Києва розкрили вбивство 21-річного жителя району, який на власному автомобілі Lexus поїхав до магазину і не повернувся. За допомогою до міліції звернувся співмешканець зниклого по квартирі.

Правоохоронці відпрацювали коло знайомих зниклого, та осіб, з якими він спілкувався останнім часом, і з'ясували цікаву деталь: незадовго до зникнення він познайомився в мережі Інтернет з двома жителями Луганської області, які фактично нав'язалися до нього в друзі.

Під час відпрацювання поступово відкривалися нові обставини, які вимагали оперативного реагування правоохоронців. З'ясувалося, що саме "нові друзі" з Луганщини вбили зниклого хлопця.

Вбивці, молоді люди 23 і 25 років, придивилися киянина на його сторінці в соціальній мережі. Потерпілий, дизайнер за фахом, виставляв досить велику кількість своїх фото в Інтернеті, але злочинцям найбільше сподобалося зображення хлопця на автомобілі Lexus, який, власне, і став метою злочину. Вони назвалися бізнесменами в сфері нерухомості і запропонували своїй жертві очолити філію вигаданого підприємства в Києві.

"Наживка" і стала приводом для спілкування. На пропозицію зловмисників постраждалий погодився з абсолютною довірою. Ціною сліпої наївності та безтурботності стало життя.

Злочинці діяли бездоганно злагоджено. Кілька телефонних дзвінків, якнайшвидша зустріч без зайвих очей - і холоднокровне вбивство було здійснено. Вони виманили хлопця у безлюдне місце, задушили, для "впевненості" замотали йому голову скотчем, і на злощасному автомобілі вивезли тіло в ліс і закопали. На вкраденому авто поїхали додому на Луганщину.

Два тижні знадобилося, щоб винні були затримані. Одного із злочинців оперативники затримали в потязі сполученням Луганськ-Київ і доставили до Подільського управління міліції. А тим часом другий злочинець роз'їжджав на краденому авто Луганщиною, поки не зрозумів, що правоохоронці вийшли на його слід. Ще тиждень він переховувався, але все одно був спійманий.

Зараз злочинці перебувають у ізоляторі тимчасового тримання. Кримінальну справу порушено за ч.2 ст.115 Кримінального Кодексу України "Умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб", повідомила помічник начальника Подільського РУ ГУ МВС України в Києві Юлія Шевчук.

Gazeta.ua