Захарченко привітав працівників та ветеранів ОВС з професійним святом

Київ. 16 грудня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко привітав працівників та ветеранів органів внутрішніх справ з професійним святом.

Текст привітання розміщено на офіційному сайті МВС.

„Від імені колегії Міністерства внутрішніх справ та себе особисто щиро і сердечно вітаю вас та членів ваших сімей з професійним святом – Днем міліції.

В усі часи головним мірилом службової діяльності працівників міліції виступали законність, справедливість та вірність обов’язку.

Із крупиць добра, сміливих учинків, героїчних подвигів, ціною яким нерідко стає життя правоохоронців, створює в умовах бурхливого сьогодення свій авторитет та престиж українська міліція.

З кожним наступним днем міцнішає наша держава, більш демократичним стає суспільство. Працівники органів внутрішніх справ, як його невід’ємна складова, чітко усвідомлюють свій обов’язок перед народом України – захищати мир та спокій, охороняти права і свободи громадян.

Упевнений, що злагоджена, цілеспрямована робота міліції стане запорукою спокою, стабільності та розквіту нашої держави.

Щиро зичимо вам, шановні колеги, вашим рідним, близьким міцного здоров’я, миру, щастя, добра, злагоди і натхнення у вашій почесній праці в ім’я процвітання незалежної української держави”, - йдеться у привітанні.