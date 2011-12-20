У МВС вшанували пам'ять загиблих колег

Київ. 20 грудня. УНІАН. У Міністерстві внутрішніх справ з нагоди професійного свята – Дня міліції – вшанували пам’ять загиблих колег покладанням квітів до меморіалу на Солом’янській площі у Києві.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, в церемонії взяли участь Міністр внутрішніх справ України генерал внутрішньої служби Віталій Захарченко, колишні керівники відомства Іван Гладуш та Василь Дурдинець, ректор Національної академії внутрішніх справ генерал-лейтенант міліції Валентин Коваленко та інші почесні гості, серед яких буди журналісти провідних українських ЗМІ.

Після покладання квітів до меморіалу учасники заходу відвідали музей історії міліції України, розташований в Національній академії внутрішніх справ.

Віталій Захарченко привітав присутніх зі святом та зазначив, що 20-річна історія міліції України – то значний термін, але історія правоохоронних органів нашої держави ним не вичерпується. Кращі традиції, які були започатковані за часів радянської міліції, історично перейшли до сьогодення українських правоохоронців.

Після цього керівник МВС вручив відомчі відзнаки тим представникам мас-медіа, які об’єктивно висвітлювали професійну діяльність правоохоронців під час виконання ними своїх службових обов’язків.

– Хочу подякувати вам за вашу творчу роботу, – підкреслив Віталій Захарченко, – за те, що ви об’єктивно висвітлюєте події в державі. Нам дуже потрібен зворотній зв’язок для того, щоб ми, як представники правоохоронних органів, могли розуміти, що хвилює суспільство, а також щоб ми гідно виконували свій обов’язок по захисту конституційних прав і свобод громадян.