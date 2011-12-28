У ДТП загинув керівник прес-служби волинської міліції
17:35, 28 грудня 2011Кримінал
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Обставини трагедії з’ясовуються
Київ. 28 грудня. УНІАН. 28 грудня, близько 8.30, у Володимир-Волинському районі поблизу села Верба, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув керівник прес-служби волинської міліції Олександр Гіль.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Обставини трагедії наразі з’ясовуються.
Олександр Гіль народився в Луцьку в 1973 році, закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки. Працював керівником громадських організацій та піар-агенції.
У 2010 році очолив прес-службу УМВС України у Волинській області.
Одружений. Виховував двох доньок.
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