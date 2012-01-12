9-річна дівчинка вбила себе після спілкування з сектантами

Київ. 12 січня. УНІАН. 9-річна Саша вкоротила собі віку через сектантів. Обласна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом доведення до самогубства 9-річної Олександри Камінської. Її знайшли повішеною на дереві біля будинку під Києвом. Смерть дитини рідні пов'язують з сектантами - колишніми парафіянами "Посольства Божого", пастором якого був Сандей Аделаджа, пише "Сегодня".

Олександру знайшли повішеною на дереві відразу після школи. Перед цим вона читала журнали. "15 жовтня Саша разом з однокласниками була на екскурсії в Києві в Шоколадному будиночку. Дочка приїхала звідти зі скляними очима. Я так і не змогла її розговорити. Через два дні її не стало. Коли її зняли з дерева, на голові було вирвано волосся, на руці була мотузка від зв'язування, обличчя біле, коліна в саднах. Ми зрозуміли, що вона це зробила не сама. І переконалися в цьому, прочитавши журнал, який вона привезла з екскурсії", - розповідає мама дівчинки Вікторія Камінська. Вітчим Саши Олександр Довбонос заявив, що в журналах розповідалося про масонів (місіонерські рухи).

"Там були слова - мовляв, ви, діти, народжуєтеся ніким, нічого не варті без Бога. Тільки після смерті ви зможете з ним возз'єднатися. Тут вас ніхто не любить, а на небі будуть любити, буде багато іграшок. Це основний напрям текстів у цих журналах, які роздавали в Шоколадному будиночку. А діти, які їздили з Сашою на екскурсію, зараз кажуть у школі, що теж так хочуть зробити", - розповів Довбонос. Дівчинка повісилася після спілкування з сектантами Сегодня Саша намалювала перед смертю дивний малюнок На робочому столі Саші після смерті знайшли дивний малюнок. "Вона дуже добре малювала. Ми віддали малюнок відомому психологу, а він зробив висновок, що він не дитячий.

На ньому дерево, на дереві будинок з відчиненими дверима, гілка, на якій петля, на другий - дівоча коса і ремінь", - каже мама. Екскурсію, за словами батьків, організував благодійний фонд. Його засновники - багатодітна мама Еллада М. та її брат, священик Димитрій. У простому будинку він проводить служіння. Поруч повинен з'явитися храм, на який вони збирають гроші.

"За нашим городом купили будинок сектанти, які мають пряме відношення до послідовників Сандея Аделаджі. Вони влітку збираються щодня, взимку - на вихідні. Елладу бачили там багато разів. Це стверджують вчителі і місцевий священик", - говорить вітчим.

Це вже не перший випадок дитячого самогубства після спілкування із сектантами. Раніше подібні випадки сталися в в Житомирі, Бердичеві, Баранівському районі Житомирщини, Хмельницькому.

ТСН