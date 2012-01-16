На Закарпатті група шахраїв продавала кредитні іномарки

Київ. 16 січня. УНІАН. У Закарпатській області направлено до суду кримінальну справу, порушену стосовно групи шахраїв, які займалися перепродажем кредитних іномарок.



Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Як розповів начальник обласного УБОЗ Іван НЕМЕШ, на чолі угруповання була 38-річна жінка з м. Мукачеве. Вона разом із співучасниками шляхом обману та зловживання довірою незаконно привласнювала транспортні засоби, які в подальшому збувалися на території Чернівецької області.

Зловмисники розшукували автомобілі, за які власники сплачують кредити, та домовлялись брати машини в оренду, при цьому запевняли, що будуть самостійно робити щомісячні виплати банку. Однак транспорт за підробленими нотаріальними довіреностями та без відома власників шахраї перепродували. У результаті постраждалі залишалися з непогашеним кредитом та без автомобіля.

За даними правоохоронців, члени ОЗГ причетні майже до трьох десятків злочинних епізодів та завдали матеріальних збитків на суму близько 1,5 млн. грн. УБОЗівцям вдалося розшукати всі перепродані автомобілі.

Відтепер чотирьом зловмисникам доведеться відповідати за дії, передбачені ч.4 ст.190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.