Засуджений за хабарництво чиновник втікає від правоохоронців

Луганськ. 23 січня. УНІАН. У Луганській області міліція розшукує чиновника за вимагання хабара в 25 тис. дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМВС у Луганській області, розшукуваний чоловік у вересні 2009 року, обіймаючи посаду начальника одного з державних підприємств, вимагав від підлеглого йому співробітника хабар у сумі 25 тис. дол. за збереження за ним посади.

«10 травня 2011 року його засуджено вироком Дебальцевського міського суду Донецької області за ч. 3 ст. 15, ч. 2 і 3 ст. 368, ч. 1 ст. 70 КК України до 8 років позбавлення волі. Проте він переховується від виконання вироку суду, до цього часу його місцеперебування невідоме», - йдеться в повідомленні.