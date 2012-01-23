Ландік боїться, що Коршунову вб‘ють

Скандальний депутат Луганської міськради Роман Ландік, який влітку в ресторані побив модель Марію Коршунову, дав перше інтерв`ю після звільнення з СІЗО, де провів більше півроку. Нагадаємо, суд визнав Романа винним у хуліганстві й засудив до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Він заявив, що подаватиме апеляцію і звертатиметься до Європейського суду. «Вирок мені написали ще до того, як ударили по голові! Як тільки в Європі побачать справу, у них волосся дибки встане, - сказав Ландік луганському інтернет-виданню «Східний варіант». - Відео, яке викладене в Інтернеті, змонтоване - там видно, що я її тягну, але незрозуміло, що я в міліцію її тягну».

Також Ландік розповів, що в Луганському СІЗО його позбавили «привілеїв»: «Поставили заслін на «годівницю» - мені одному. Навіть у тих, хто довічно сидить, немає замків, а мені поставили, щоб я не міг ні їжу отримати, ні книги з бібліотеки... У мене дитина народилася - я навіть голосу її не чув».

А щодо побитою ним Коршунової Ландік сказав: «Я боюся, що вони її зараз уб`ють і на мене повісять. Її життю, і правда, загрожує небезпека».

Зараз Роман Ландік займається відновленням сил, про роботу поки не думає.

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