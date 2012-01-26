Рудницького призначено заступником командувача внутрішніх військ МВС

Указ на сайті Президента



Київ. 26 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Валерія РУДНИЦЬКОГО заступником начальника Головного управління - командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Про це йдеться в указі глави держави, розміщеному на його офіційному сайті. Іншими указами В.ЯНУКОВИЧ призначив Андрія БРЕСЛАВЦЯ заступником голови Державної служби експортного контролю України, Ольгу СОКОЛОВУ - заступником голови Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів, Сергія РАДОВАНОВА - заступником голови Державної служби геології та надр України.

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