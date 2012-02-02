У міліції відкликали вимогу про блокування Ex.ua

Київ. 2 лютого. УНІАН. Печерське районне управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві відкликало вимогу про блокування доменного імені Ex.ua.

Цю інформацію УНІАН підтвердили у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Зокрема, коментуючи опублікований на сторінці Ex.ua у соцмережі Facebook документ, направлений реєстратору домену й датований 2 лютого, в главку підтвердили факт наявності такого документа від Печерського райуправління міліції на адресу реєстратора домену ТОВ ”Інтернет Інвест” із відкликанням подання про блокування доменного імені Ex.ua.

”Кримінальна справа не припинялася, вона розслідується, просто у слідчого наразі немає достатніх підстав для припинення роботи сайту”, - зазначили в ГУ МВС Києва.

При цьому в міліції уточнили, що ”слідчий, як процесуально незалежна особа, в ході розслідування цієї кримінальної справи вивчив усі надані матеріали й ухвалив таке рішення”.

Як повідомляв УНІАН, раніше на сторінці Ех.ua у Facebook з`явилося повідомлення, що міліція відкликала вимогу про блокування порталу файлообміну Ех.ua.

«Слідство розібралося, що факт розміщення на порталі неліцензійних продуктів не може стати причиною для блокування домену, тому вимогу було відкликано», - йдеться в повідомленні.

Міліція 31 січня закрила найбільший український портал файлообміну Ех.ua. На ресурсі Ех.ua усі бажаючі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

Правоохоронці заявляють, що ресурс порушував законодавство про захист авторських прав, хоча співробітники сайту стверджують, що всі питання з правовласниками законодавчо врегульовані.