Під Києвом СБУшник розстріляв двох дівчаток

Київ. 2 лютого. УНІАН. У містечку Димер на вулиці Леніна сусід із пістолета розстріляв компанію дівчат, які, ховаючись від морозу, стояли у власному під'їзді. Одній дівчині довелося робити операцію на голові. Інша відбулася легким переляком, куля влучила у підошву.

Усе сталося ще в суботу, натомість кримінальну справу міліція порушила лише сьогодні в обід. А зі стрільця навіть не взяли підписку про невиїзд.

"В дитину стріляли у власному під'їзді... - каже мати пораненої дівчини Олена Гуляй. - Моїй дитині він попав у голову, а другій дівчинці у ногу..."

У Димері і влітку не дуже є де підліткам розгулятись. А в п'ятнадцятиградусний мороз і поготів. Четверо дівчат, ховаючись від холоду, розважалися на сходовому майданчику між поверхами, як могли, не підозрюючи, що через власний гучний сміх стануть мішенями.

"Дівчата сиділи в під'їзді, грались на телефоні, - розказує сусідський хлопчина. - Він попросив вийти, а потім одній дівчині вистрелив у ноги, а другій у голову".

Стрілець нині ховається за зачиненими дверима квартири. Тринадцятирічну Віку лише сьогодні вранці перевезли з реанімації до відділення нейрохірургії столичної обласної лікарні. Минулого вечора їй зробили операцію на голові. Лікарі кажуть: нині здоров'ю дівчини нічого не загрожує, вона потроху оговтується після операції. Натомість, стрільця навіть не обмежили в пересуванні.

"Вже порушена кримінальна справа за статтею 296-ю частиною четвертою, це хуліганство. Його ще не затримували", - каже керівник прес-служби київської обласної міліції Микола Жукович.

Хто той стрілець і звідки, сусіди не знають. Кажуть, у будинку тридцятитрирічний мешканець оселився восени. Натомість, знають його машину - єдиний на подвір'ї представницький джип. Саме через нього, кажуть люди, власник неодноразово погрожував сусідам, козиряючи своєю, начебто, причетністю до СБУ. Дозвіл на зброю, кажуть в обласній міліції, у чоловіка був, щоправда, нині слідчі перевіряють законність його видачі. Батько пораненої каже, що зброя була дивна.

"Вихожу, міліціонер запечатує кейс, - розказує батько пораненої дівчини Віталій Гуляй. - Говорю: який у нього пістолет був? Він каже: який-який – ПМ. Ну я тобі його не покажу, бо я його конфіскував і опечатав".

Стаття, за якою порушили кримінальну справу, не передбачає ні штрафів, ані доган. Лише кримінальну відповідальність щонайменше три роки. У міліції кажуть, що все залежатиме від експертиз, ообливо від психіатричної. Дратівливому чоловікові її доведеться пройти неодмінно.

Газета.ua