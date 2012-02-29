У Херсонській області пограбували філіал «Індекс-Банку»
Забрали 500 тис. грн.
Херсон. 29 лютого. УНІАН. У районному центрі смт Велика Лепетиха в Херсонській області пограбовано філіал «Індекс-Банку».
Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв`язків Управління МВС у Херсонській області, напад стався 28 лютого, орієнтовно о 17.40.
Невідомий чоловік у камуфляжній формі зайшов до приміщення банку і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, зажадав від касира гроші. Перелякані жінки віддали грабіжникові близько 434 тис. грн. і 10 тис. дол. Все пограбування тривало 2-3 хвилини.
Склавши гроші в мішок, грабіжник втік у невідомому напрямі.
Злочинцю ніхто не перешкодив, тому що в цьому відділенні не було охорони, а на тривожну кнопку касири натиснули вже після того, як бандит залишив банк.
Знайти за гарячим слідом грабіжника не вдалося.
При пограбуванні ніхто не постраждав.
У міліції залишився відеозапис пограбування з камери відеоспостереження.
Для розслідування пограбування до райцентру виїхала група з Херсона, в яку включили досвідчених фахівців розшуку, відзначили в СГЗ УМВС.