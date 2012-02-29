У Херсонській області пограбували філіал «Індекс-Банку»

Херсон. 29 лютого. УНІАН. У районному центрі смт Велика Лепетиха в Херсонській області пограбовано філіал «Індекс-Банку».

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв`язків Управління МВС у Херсонській області, напад стався 28 лютого, орієнтовно о 17.40.

Невідомий чоловік у камуфляжній формі зайшов до приміщення банку і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, зажадав від касира гроші. Перелякані жінки віддали грабіжникові близько 434 тис. грн. і 10 тис. дол. Все пограбування тривало 2-3 хвилини.

Склавши гроші в мішок, грабіжник втік у невідомому напрямі.

Злочинцю ніхто не перешкодив, тому що в цьому відділенні не було охорони, а на тривожну кнопку касири натиснули вже після того, як бандит залишив банк.

Знайти за гарячим слідом грабіжника не вдалося.

При пограбуванні ніхто не постраждав.

У міліції залишився відеозапис пограбування з камери відеоспостереження.

Для розслідування пограбування до райцентру виїхала група з Херсона, в яку включили досвідчених фахівців розшуку, відзначили в СГЗ УМВС.