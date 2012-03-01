Донеччанин грабував банкомати за допомогою кредиток-клонів

Донецьк. 1 березня. УНІАН. У Донецькій області співробітники правоохоронних органів затримали мешканця районного центру, якого підозрюють у пограбуванні близько десятка банкоматів на Донбасі допомогою спеціальних зчитувальних пристроїв на суму близько 100 тис. грн.

Використовуючи карти-двійники, шахрай через банкомати знімав з рахунків і привласнював чужі гроші. Працівники МВС встановили 10 фактів таких розкрадань.

"Спочатку умілець виготовляв пластикову накладну панель, яка виглядає, як приймач картки, з вмонтованою в неї мікро-відеокамерою. Готову накладку-скімер він фарбував у колір обраного банкомата і пізно вночі встановлював на його картрідер. Через добу знімав пристрій. Потім за допомогою комп'ютера зчитував інформацію про рахунок і переносив її на інший магнітний носій, створюючи тим самим картку-клон. Завдяки запису з відеокамери він отримував ПІН-код, після чого спокійно знімав гроші", - розповів Анатолій Семикопний, начальник місцевого Управління по боротьбі з кіберзлочинністю та торгівлею людьми.

За даними правоохоронців, в ході обшуку у квартирі підозрюваного були виявлені і вилучені мікровідеокамери, мікросхеми, пластикові картки різних банків і розважальних центрів, які використовувалися для підробки платіжних карток, а також шматки пластика сріблястого кольору, з яких виготовлялися скімери.

Як повідомляється, міліція порушила кримінальну справу за статтею Шахрайство ч. 3 ст. 190 КК України, яка передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років.

ngo.donetsk.ua