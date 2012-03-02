Вбитого кілька років тому кримчанина знайшли у забетонованій ямі

Крим. 2 березня. УНІАН. Співробітники кримської міліції знайшли в забетонованій ямі останки вбитого майже 2,5 роки тому жителя міста Старий Крим і встановили підозрюваних в скоєнні злочину.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МВС.

Як зазначається у повідомленні, чоловік, 1961 року народження, був вбитий в листопаді 2009 року, а його труп схований в ямі поблизу гаража під двометровим шаром бетону.

Прокуратура Кіровського району порушила кримінальну справу за фактом умисного вбивства.