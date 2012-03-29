На Львівщині звільнили міліціонерів за насильство над затриманим

Львів. 29 березня. УНІАН. У міліції Львівщини за незаконне утримання чоловіка та застосування до нього фізичного насильства звільнено чотирьох працівників міськвідділу міліції.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області, начальник управління генерал-майор Олександр Рудяк за зловживання службовим становищем звільнив чотирьох працівників Новороздільського міського відділу міліції.

Ще двоє працівників вказаного підрозділу отримали догани у вигляді грошових стягнень.

Як зазначається у повідомленні, таке кадрове рішення О.Рудяк прийняв за результатами проведеної працівниками інспекції з особового складу ГУ МВС України у Львівській області та управління внутрішньої безпеки Львівської області службового розслідування щодо працівників Новороздільського міського відділу міліції.

«Встановлено, що дані особи, порушивши вимоги чинного законодавства, допустили незаконне утримання затриманого протягом дев’яти годин, при цьому застосовуючи щодо нього фізичне насильство», - інформує ВЗГ.