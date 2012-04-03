Міліція має відео, як акордеоніст Завадський розбещував дітей

Київ. 3 квітня. УНІАН. Слідчі зібрали доказову базу за 11-ма епізодами кримінальної справи щодо розбещення неповнолітніх заслуженим артистом України, відомим акордеоністом Ігорем Завадським.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук.

За його словами, кримінальну справу порушувало Шевченківське райуправління міліції Києва, а зараз її передано до слідчого управління Головного управління МВС України у столиці.

В.Поліщук повідомив, що стосовно І.Завадського, його піар-менеджера чи директора, а також водія порушена кримінальна справа за статтею 156 «розбещення неповнолітніх» Кримінального кодексу України.

Він додав, що у даний час І.Завадський і його директор утримуються в слідчому ізоляторі, а водій перебуває на підписці про невиїзд.

Начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України уточнив, що у справі задокументовано “11 епізодів”. За його словами, всі постраждалі неповнолітні не мають жодного стосунку до мистецтва. Слідчі у справі встановили, що з дітьми ці особи знайомилися на вулицях, у кафе, тобто серед них немає дітей, які б навчалися у І.Завадського чи брали консультації щодо гри на акордеоні.

В.Поліщук категорично спростував заяву адвоката про побиття І.Завадського в міліції.

“Я вчора особисто зателефонував начальнику київської міліції Олексію Крикуну, і він особисто мені сказав, що ці повідомлення не відповідають дійсності”, - наголосив начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України.

За його словами, у правоохоронців не було потреби, так би мовити, вибивати зізнання, оскільки вся необхідна доказова база зібрана. В.Поліщук додав, що працівники оперативно-технічних служб міліції встановили у квартирі І.Завадського відеокамеру.

За словами начальника УЗГ, зібрана настільки серйозна “доказова база”, зокрема відеозаписи, що не було необхідності у застосуванні стосовно підозрюваних, зокрема І.Завадського, будь-яких методів впливу.

В.Поліщук також зазначив, що І.Завадський відмовився проходити судово-медичну експертизу, яка завжди проводиться стосовно підозрюваних, проти яких порушено справу за статтею 156 Кримінального кодексу.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня прес-офіцер Шевченківського райуправління міліції Наталія Калиновська повідомила, що у Києві співробітниками міліції за підозрою у скоєнні розпусних дій щодо неповнолітніх затримано трьох чоловіків, серед яких відомий український акордеоніст.

За словами Н.Калиновської, користуючись своєю популярністю акордеоніст, ім’я якого вона не уточнила, входив у довіру до неповнолітніх, після чого разом з двома своїми приятелями у себе вдома скоював розпусні дії стосовно дітей.

Проти затриманих порушено кримінальну справу за ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

31 березня в інтерв’ю газеті ”Факти” адвокат І.Завадського Євгенія Закревська заявила, що її підзахисного били в міліції протягом семи годин, вимагаючи написати заяву про явку з повинною.