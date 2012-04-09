В Івано-Франківську підпалили іномарку директора коледжу
13:08, 09 квітня 2012Кримінал
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Мотиви – встановлюються
Івано-Франківськ. 9 квітня. УНІАН. 8 квітня о 11.49 годині в місті Івано-Франківську по вул. Мазепи трапилась пожежа автомобіля "WOLKSVAGEN SHARAN".
Внаслідок пожежі пошкоджено облицювання передньої частини автомобіля. Як встановлено, причина виникнення пожежі - підпал з боку невстановленої особи.
Як інформує обласне МНС, власником автомобіля є директор Івано-Франківського коледжу виховання.
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