У Львові взяли банду автовикрадачів, які спеціалізувалися на vip-авто

Львів. 9 квітня. УНІАН. Днями у Львові затримали злочинну групу, яка спеціалізувалася на викрадені автомобілів престижних марок у Львівській та інших Західних областях.

Про це повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах.

Автовикрадачів було затримано при передачі автомобіля за винагороду. У зловмисників вилучено автомобілі БМВ Х5 та БМВ Х6 та спеціальний пристрій вартістю у кілька десятків тисяч доларів за допомогою якого вони викрадали престижні автівки.

Всі затримані - раніше до кримінальної відповідності не притягувалися і не мають судимості.

Відпрацьовується одна з версій про те, що група діяла тривалий час на теренах Західних областей України.