«Поштовий магазин» ошукував громадян

Одеса. 9 квітня. УНІАН. Одеське відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ТОВ «Поштовий магазин» на 1 млн. 681 тис грн за несумлінну конкуренцію у вигляді розповсюдження неправдивої інформації про розиграш і можливість отримання виграшу, повідомив сьогодні УНІАН голова Одеського відділення АМКУ Юрій Кравець.

За його словами, проведеним розслідуванням скарг громадян про ошукування встановлено, що одеське підприємство «Поштовий магазин» розміщувало в друкованих виданнях рекламу, яка містила твердження: «300 000 гривень за одне слово», «Відгадайте закодоване на малюнку слово і ... виграйте 300 000 грн»; «Знайдіть в скрині слово і одержіть 300 000 грн».

Причому підприємство також зазначало: «Гарантія вручення 300 000 грн». Хоча під час розслідування фактів фахівці АМКУ виявили, що насправді працівники ТОВ «Поштовий магазин» подібних акцій не проводили, переможців не нагороджували, а «збирали у такий спосіб адреси громадян, які легко відгадали слово, з метою залучення їх як клієнтуру підприємства».

На адреси «переможців» були розіслані листи про гарантовану можливість виграшу автомобіля або 150 тис. грн, а також додаткових призів за умови замовлення продукції з каталогу товарів магазина. При цьому ціни на продукцію в 2-4 рази перевищували середню вартість аналогічних товарів, що є у торгових мережах.

Водночас фахівці АМКУ закликали ставитися уважніше до рекламної інформації про безкорисливі подарунки, обдумано включатися у подібні розиграші.