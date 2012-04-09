У центрі Одеси скоєно збройний напад на посадовця автосалону

15:41, 09 квітня 2012
Кримінал
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Фіндиректор віз виручку в банк

Одеса. 9 квітня. УНІАН. Співробітники ДАІ та оперативники карного розшуку ведуть розшук автомобільних грабіжників, які сьогодні в центрі Одеси зупинили автомобіль BMW і пограбували його власника, повідомили УНІАН у прес-службі міського УВС.

Як уточнила керівник прес-служби Тетяна Хмельницька, «пограбуванню піддався фінансовий директор одного з автосалонів, який прямував на своєму BMW в банк, щоб здати грошову виручку».

Проте на вулиці Новосільського машину раптово «підрізав» інший легковик такої самої марки. З неї вискочили двоє чоловіків у чорному одязі і чорних бейсболках, які, погрожуючи «предметом, схожим на пістолет», відібрали у підприємця пакет з грошима, що лежав на передньому сидінні автомобіля.

Злочинцям на білому BMW вдалося втекти – співробітники ДАІ і карного розшуку діють згідно з оголошеним планом «Перехоплення».

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