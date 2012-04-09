Дитина травмувалася у цирку через неправильно встановлену трибуну

Запоріжжя. 9 квітня. УНІАН. Прокуратура Запорізької області сьогодні надала офіційну інформацію про подію у пересувному цирку «Продюсерський центр «Гастролі в Україні», що стався під час гастролей у Пологах 5 квітня.

«5 квітня під час виступу пересувного цирку «Продюсерський центр «Гастролі в Україні» в м. Пороги 7-річний хлопчик впав з трибуни для глядачів і одержав тілесні пошкодження: вдома дитина скаржилася на біль у спині, мати відвезла його до центральної райлікарні, звідки хлопчика відправили до лікарні Запоріжжя, де було поставлено попередній діагноз – компресійний перелом хребта», - повідомили УНІАН у прокуратурі.

Надалі, за даними прес-секретаря прокурора Запорізької області Мар`яни Піскунової, даний діагноз не підтвердився: з`ясувалося, що у дитини забій куприка.

Тим не менш, вже наступного дня, 6 квітня, роботу цирку, в якому сталася подія, було зупинено, а прокуратура району провела перевірку на предмет встановлення причин і обставин того, що сталося.

«На даний момент встановлено, що керівництво цирку порушило правила техніки безпеки і виробничої санітарії, а також Закон України «Про охорону праці»: в результаті неправильного встановлення трибуни її кріплення не витримало навантаження і дитина впала на землю», - повідомили в прес-службі.

Перевірка органами прокуратури даного факту триває.

Потерпілу дитину відпущено додому: хлопчику призначено лікування у вигляді курсу електрофорезу. Директор цирку і його заступник притягнуті до адміністративної відповідальності.