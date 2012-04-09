На Тернопільщині таксистів упіймали на крадіжках огорож

Тернопіль. 9 квітня. УНІАН. У Тернопільській області затримано двох таксистів, які викрадали металеві огорожі.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю обласного управління міліції, 28-річний та 26-річний жителі Збаразького району викрали чавунну огорожу дитсадка та огорожу біля сільського клубу села Чернихівці і здали в один із пунктів прийому металобрухту у Тернополі.

Порушено кримінальну справу за ч. 3. ст. 185 Кримінального кодексу України.