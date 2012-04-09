У Миколаєві чергове згвалтування: жертвою стала іноземка

Миколаїв. 9 квітня. УНІАН. 22-річна дівчина приїхала до Миколаєва приблизно місяць тому. Вона, громадянка сусідської держави, представляючи інтереси одного з підприємств по виготовленню товарів побутового призначення, контролювала їх розповсюдження на території України.

6 квітня 2012 року, в одному із розважальних закладів обласного центру, іноземка познайомилась з місцевим мешканцем. Доволі приємний співрозмовник проявив неабиякий інтерес до товару, який пропонувала дівчина, але порадив детально його розглянути у більш відповідній обстановці – у нього вдома. Домовившись про зустріч 8 квітня, молоді люди розійшлися.

Про це повідомили у прес-службі МВС у Миколаївській області.

"Зустріч відбулася і, як було домовлено раніше, чоловік з жінкою попрямували до місця помешкання останнього. Але, як тільки за дівчиною зачинились вхідні двері, новий знайомий повідомив про те, що товар йому не потрібен. І, мовляв, потрібна йому виключно сама дівчина – так сподобалася, що не міг стримати своїх емоцій", - розповіли у міліції.

За словами правоохоронців, іноземка доволі довго вмовляла господаря помешкання відпустити її, але той зовсім не звертав уваги на прохання і дозволив піти тільки після того, як задовольнив свою пристрасть.

Дівчина привела себе до ладу та направилась додому, де також виявила відсутність свого мобільного телефону. Коли ж вона розповіла про те, що відбулося, своєму товаришу, той відразу привів її до Ленінського райвідділу міліції Миколаєва, де вона написала заяву про здійснення відносно неї злочину.

Проведеними розшуковими заходами злочинця було затримано.

Слідчим відділом Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області порушено кримінальну справу за ознаками ч. 1 ст. 187 КК України "Розбій".

Наразі правоохоронцями вирішується питання про порушення кримінальної справи щодо зґвалтування.

Gazeta.ua

