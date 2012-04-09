Через нещасливе кохання дівчина стрибнула з мосту у річку Случ

Житомир. 9 квітня. УНІАН. На Житомирщині 16-літня дівчина намагалася вчинити самогубство через нещасне кохання.

Як розповів УНІАН працівник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій Уланов 8 квітня у Новограді-Волинському у річці Случ працівниками міської комунальної рятувальної служби на воді врятовано 16-річну дівчину, яку доставлено до місцевої лікарні. Там вона перебуває й досі.

За його словами, "юнка на цей крок пішла свідомо, через, на її думку, нещасне кохання".

Випадкова перехожа – літня жінка - спробувала дівчину відмовити від трагічного вчинку, але марно. Молода людина, яка готувалася до стрибка з мосту у річку Случ, привернула увагу біля тридцяти випадкових очевидців.

Жвавий натовп зацікавив рятувальників міської рятувальної служби, яка розташована у 100-150 метрах нижче по течії від місця події.

Коли дівчина таки стрибнула, один з рятувальників кинувся у воду, інший спустив до води човен. Самогубцю також врятував одяг – «дута» куртка.